На омских чиновников завели уголовное дело из-за потерянного миллиарда рублей

Уголовное дело возбуждено в Омске по факту причинения почти миллиардного ущерба муниципалитету при предоставлении участков для строительства жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В январе 2008 года департамент имущественных отношений Омска заключил со строительной компанией «Стройбетон» договор купли-продажи права на заключение договора аренды 9 земельных участков в целях жилищного строительства. Стоимость договора превышала 1 млрд рублей с рассрочкой его оплаты. Одновременно стороны подписали договор аренды этих участков на 10 лет.

В 2009 году департамент обратился в суд с заявлением о расторжении договора аренды со «Стройбетоном» и взыскании неоплаченных денежных средств в связи с неисполнением условий договора. В результате стороны заключили мировое соглашение, по условиям которого договор купли-продажи права на аренду участков стал считаться расторгнутым с июня 2008 года, а муниципалитет отказался от взыскания задолженности в полном объеме.

В результате муниципалитету был нанесен ущерб в размере не менее 938 млн рублей, которые не были выплачены по договору купли-продаже права на аренду при том, что договор аренды продолжил свое действие.

Сейчас проводится расследование, в отношении чиновников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с причинением тяжких последствий).

Компания «Стройбетон» занимается строительством жилья в микрорайоне «Амурский-2», в том числе для переселенцев из аварийного жилья.

Как отмечает портал «Омск здесь», с 2008 по 2012 годы имущественным департаментом руководил Юрий Гамбург, который сейчас находится в тюрьме из-за другого преступления, совершённого в годы работы в мэрии. Бывшему подчинённому и коллеге Гамбурга по депимущества Аркадию Соловьёву также предъявлено обвинение.