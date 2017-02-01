В Омской области семья из четырех человек задохнулась в дыму

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли от отравления угарным газом в частном доме в Омской области. Об этом рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Во вторник в районном поселке Таврическое Омской области в частном доме были обнаружены тела 42-летнего мужчины, его 36-летней супруги и полуторагодовалого ребенка. В больницу также доставили 17-летнюю девушку, но врачам не удалось ее спасти.

В живых из семьи остался 18-летний сын, которого не было дома.

«Тела погибших днем обнаружила родственница, зашедшая в гости, она же вызвала «скорую помощь», — говорится в сообщении.

По версии следствия, дымоход в печи был закрыт заслонкой, вследствие чего угарный газ поступал в жилые помещения. На телах погибших телесных повреждений не обнаружено. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Обстоятельства происшествия устанавливаются, отметили в СК.