13-летнюю девочку взяли в заложницы в Омске

Сотрудники спецназа Росгвардии освободили ребенка, взятого в заложники в частном доме в Омске, сообщает пресс-служба Сибирского округа войск национальной гвардии.

После выхода из тюрьмы 41-летний мужчина жил в селе Надеждино. 31 января он приехал в Омск и заселился в гостиничный комплекс. 1 февраля он вылез из окна своего номера на 2-м этаже, спрыгнул на землю и зашел в первый попавшийся дом. Там находились только школьница и ее бабушка. Пожилой женщине удалось выбежать на улицу, а несовершеннолетняя была захвачена в заложники. Угрожая ножом, злоумышленник требовал достать ему наркотики.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа. Сотрудники Росгвардии заблокировали доступ к дому и оцепили прилегающую территорию, а бойцы СОБРа проникли в помещение.

«В самой дальней комнате на диване сидел мужчина в крайне возбужденном состоянии. У горла ребенка, тихо просившего его отпустить, он держал нож. Выбрав удачный момент, сотрудник спецназа Росгвардии, отодвинув девочку в сторону, обезоружил и задержал гражданина», — рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Как оказалось, задержанный СОБРом мужчина, ранее был неоднократно судим за кражи. В отношении него сотрудниками СКР возбуждено уголовное дело пункту «г» части 2 статьи 206 УК РФ «захват заложника с применением оружия».

При обыске в гостиничном номере, где остановился мужчина, были обнаружены бутылки с алкоголем, а также шприц с неизвестным веществом. В прокуратуре отметили, что в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. Ход расследования уголовного дела прокуратура поставила на контроль.

Проводится осмотр места происшествия. С девочкой работают психологи.

Фото и видео: пресс-служба полиции