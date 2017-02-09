Суд оштрафовал жителя Омска за оскорбление Кэти Перри

Мировой судья оштрафовал жителя Омска Михаила Матвиенко на 3 тыс. рублей за публичные оскорбления американской певицы Кэти Перри.

В октябре прошлого года житель Омска разместил в сети литературное произведение собственного сочинения, которое содержит оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство певицы.

В результате проверки в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление, содержащееся в публично демонстрирующемся произведении». Судебное решение уже вступило в законную силу.

Это не первый случай, когда оштрафованный житель оскорбляет подобным образом зарубежных исполнителей, пишет газета «Известия». Так, несколько лет назад в фильме собственного производства Матвиенко оскорбил американскую поп-певицу Бритни Спирс. Позже выяснилось, что заявление в суд от имени певицы поступило от самого Матвиенко.