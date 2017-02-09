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Суд оштрафовал жителя Омска за оскорбление Кэти Перри

Главная Происшествия
Омск
10:04 9 Февраля 2017
общество, происшествия, культура, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Мировой судья оштрафовал жителя Омска Михаила Матвиенко на 3 тыс. рублей за публичные оскорбления американской певицы Кэти Перри.

В октябре прошлого года житель Омска разместил в сети литературное произведение собственного сочинения, которое содержит оскорбительные выражения, унижающие честь и достоинство певицы.

В результате проверки в отношении мужчины было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Оскорбление, содержащееся в публично демонстрирующемся произведении». Судебное решение уже вступило в законную силу.

Это не первый случай, когда оштрафованный житель оскорбляет подобным образом зарубежных исполнителей, пишет газета «Известия». Так, несколько лет назад в фильме собственного производства Матвиенко оскорбил американскую поп-певицу Бритни Спирс. Позже выяснилось, что заявление в суд от имени певицы поступило от самого Матвиенко.

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