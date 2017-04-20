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Житель Омска обнаружил на колесе своего автомобиля гранату

Главная Происшествия
Омск
06:17 20 Апреля 2017
общество, происшествия, опасность, безопасность
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске местный житель нашел гранату, привязанную к колесу своей машины, сообщили в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Mitsubishi Lancer был припаркован на улице Рокоссовского. Отмечается, что рядом расположены детская площадка и детский сад.  Сотрудники следственных органов по факту угрозы убийством организовали проверку, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. Граната направлена на экспертизу. после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сейчас этот предмет опасности не представляет. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», — рассказали в пресс-службе полиции.

Пока не установлено, настоящий ли это боеприпас.

Фото со страницы группы «ЧП Омск» во «ВКонтакте»

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