Житель Омска обнаружил на колесе своего автомобиля гранату

В Омске местный житель нашел гранату, привязанную к колесу своей машины, сообщили в паблике «ЧП Омск» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Mitsubishi Lancer был припаркован на улице Рокоссовского. Отмечается, что рядом расположены детская площадка и детский сад. Сотрудники следственных органов по факту угрозы убийством организовали проверку, сообщает Следственное управление СК РФ по региону. Граната направлена на экспертизу. после которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Сейчас этот предмет опасности не представляет. Угрозы для жизни и здоровья граждан нет», — рассказали в пресс-службе полиции.

Пока не установлено, настоящий ли это боеприпас.

Фото со страницы группы «ЧП Омск» во «ВКонтакте»