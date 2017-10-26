Воспитанники омского интерната сняли на видео расправу над подростком

Следственные органы в Омской области начали в среду доследственную проверку после появления в СМИ и социальных сетях видео и информации об избиении 13-летнего подростка из адаптивной школы-интерната сверстниками. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В видеоролике, размещенном в интернете 24 октября, подросток лежит на кровати, а старшие воспитанники и сверстники прыгают на него сверху, наносят удары ногами и руками. Лежащий мальчик кричит, что ему больно, но издевательства продолжаются.

По версии правоохранителей, пострадавший мальчик сел на свою кровать, где лежали наушники одного из старших товарищей. Именно сломанные наушники и послужили причиной конфликта.

После того как видеозапись появилась в сети, двое старших подростков, избивавших мальчика, сбежали из интерната. Они сразу же были объявлены в розыск, но через несколько часов вернулись самостоятельно. Пострадавшего с предварительным диагнозом «ушиб левого предплечья» доставили в больницу.

В пресс-службе омского Минобрнауки рассказали, что сами дети назвали избиение «показательным» — якобы драка была полностью инсценирована, чтобы «проучить» товарища. Дети характеризуются положительно, а ранее в тот же день, по словам педагогов, совместно участвовали в общественном мероприятии и шутили.

По факту избиения начата проверка, решается вопрос о привлечении участников инцидента к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ («Побои») и постановке их на профилактический учёт в полиции.