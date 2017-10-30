Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Омске

Один человек погиб в результате столкновения маршрутного такси «ГАЗель» и автомобиля Toyota в Омске. Пострадавшие госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону.

Авария на Красноярском тракте в Омске произошла около 17.40 по местному времени (14.40 мск) в субботу 28 октября. В момент ДТП в салоне пассажирского микроавтобуса находились 13 пассажиров.

«В отношении водителя микроавтобуса, допустившего ДТП, в котором погиб пассажир, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Предварительно установлено, что 55-летний водитель микроавтобуса «ГАЗель», следовавшего по маршруту, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства с последующим столкновением с автомобилем Toyota», — говорится в сообщении.

В аварии погиб пассажир «ГАЗели», 67-летний мужчина. В Следственном управлении СК РФ по Омской области уточнили, что с ушибами, черепно-мозговыми травмами и политравмой госпитализированы 12-летний мальчик и 52-летняя женщина. Доставленные в больницу с травмой 36-летний отец мальчика и трехлетний брат, получивший ушибы, а также другие пассажиры и водители автомобилей после осмотра и медпомощи отпущены, либо проходят амбулаторное лечение.

Фото: «Омск здесь» / vk.com/omsk_vk