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Следком завел дело на работников омского интерната, в котором избили ребенка

Главная Происшествия
Омск
15:23 30 Октября 2017
следствие, омск, школа
Автор: Sibnovosti.ru
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц омской коррекционной школы-интерната № 5, которых подозревают в халатности – работники «не приняли должных мер реагирования» когда подопечные избивали своего 13-летнего сверстника.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Омской области, поводом для проведения доследственной проверки и возбуждения впоследствии уголовного дела послужила видеозапись, размещенная в интернете. В ролике избивали 13-летнего воспитанника омской адаптивной школы-интерната ребята из его же группы в возрасте от 13 до 17 лет.

- По информации следствия, полученной в результате допросов несовершеннолетних с участием психолога и законных представителей, мальчик был избит 23 октября из-за сломанных наушников. Со слов мальчиков, сначала все начиналось как игра, но затем подростки, разозлившись, стали умышленно, с целью причинения боли, наносить удары провинившемуся, - пояснили в ведомстве.

Судебно-медицинская экспертиза установила наличие у пострадавшего ребенка телесных повреждений в виде ушибов мягких тканей руки. По мнению следствия, педагог, который заходил в комнату сразу после конфликта, «не выявил инцидента и не принял должных мер реагирования». Также будет дана оценка работы руководства интерната. Расследование уголовного дела в Омске контролирует председатель СК России Александр Бастрыкин.

Напомним, ранее о необходимости тщательно расследовать омский инцидент заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, назвавшая случай «вопиющим».  Интернат сейчас проверяет спецкомиссия регионального минобразования, кроме того, чиновники рассматривают возможность подбора приемной семьи для пострадавшего мальчика. Вместе с тем, детский омбудсмен призвала «не устраивать шоу» из случившегося.

- Из-за повышенного внимания средств массовой информации к ЧП в омском интернате, его воспитанники напуганы, находится в тревожном состоянии, что недопустимо для данной категории детей, - отметила Анна Кузнецова.

Фото: kremlin.ru

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