Родственники четырех жертв падения крана в Омске получат 17 млн рублей

Родственники четырех человек, которые погибли в Омске при падении башенного крана, по решению суда получат от виновников происшествия и застройщика компенсацию в размере более 17 млн рублей.

ЧП произошло 26 октября 2015 года на строительной площадке торгово-выставочного комплекса ТВК. Упавший на оживленную автодорогу башенный кран раздавил две машины с находившимися в них людьми. В трагедии погибли четверо: водитель Toyota RAV-4, его супруга и их четырехмесячный сын, а также шофер «ГАЗели». Как установила комиссия Сибирского управления Ростехнадзора, причиной аварии стали техническая неисправность тормоза башенного крана, его эксплуатация после истечения нормативного срока службы без проведения повторной экспертизы. К работе на кране был допущен необученный и неаттестованный персонал.

Ответственными за трагедию признали учредителя подрядчика, группы компаний «Жилстрой Джаст Фит Лайф» Виктора Полукарова, директора компании Константина Семенова, начальника строительного участка Сергея Масленкина и крановщика Федора Елькина. Суд признал их виновными в нарушении правил безопасности во время строительных работ. Они получили от двух до четырех лет заключения, сообщает портал «Омск здесь». Физические лица выступили ответчиками по иску из-за того, что ГК «Жилстрой Джаст Фит Лайф» в настоящее время признана банкротом.

Куйбышевский райсуд Омска взыскал с ответчиков в солидарном порядке 4,3 млн руб. в качестве компенсации морального вреда и материального ущерба. Кроме того, согласно решению суда, 13 млн руб. истцам должно выплатить ООО «Апарт-отель Маршал» — фирма-застройщик, которая, по мнению суда, не обеспечила надлежащий контроль за проведением строительных работ.