В Омске с кладбища украли бюст бывшего градоначальника

Правоохранительные органы Омска разыскивают злоумышленников, укравших бюст с могилы «советского мэра» Юрия Глебова.

Как пишет «Омск Здесь», кража сделанного из металла бюста со Старо-Северного кладбища произошла в минувший понедельник, 6 ноября. Бюст весит 40 кг, ущерб составил 750 тыс. рублей. По предварительным данным, демонтаж бюста злоумышленниками занял неделю. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере).

Заслуженный строитель РСФСР Юрий Глебов с 1982 года по 1991 год работал председателем Омского горисполкома, руководя городом. Он скончался в январе 2017 года, был кремирован, а его прах захоронили на Старо-Северном кладбище, где уже покоятся несколько его родственников и супруга Юрия Глебова.

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