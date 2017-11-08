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Обвиненный в неуплате 21 млн рублей налогов гендиректор нефтезавода оштрафован омским судом

Главная Происшествия
Омск
16:55 8 Ноября 2017
суд, налоги, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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Суд в Омске вынес приговор генеральному директору Крутогорского нефтеперерабатывающего завода Семену Масленкову, признанному виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму в 21 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области, гендиректор ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ» включил в бухгалтерские документы и налоговые декларации заведомо ложные сведения об объемах производства и реализации подакцизных товаров и продукции, не облагаемой акцизом. Несмотря на то, что нефтезавод производил облагаемые акцизом дизтопливо и бензин, глава компании указывал в документах производство печного топлива, которое акцизом не облагается. По данным следствия, таким образом с 2010 года по 2012 год гендиректор НПЗ не уплатил в казну 21 млн рублей налогов.

Сам обвиняемый свою вину на суде не признал. В качестве возмещения ущерба у топ-менеджера в ходе обысков были изъяты 2 млн рублей, недвижимость и автомобиль Toyota Land Cruiser. Служители Фемиды признали руководителя предприятия виновным по части первой ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов), однако от уголовного наказания он был освобожден «в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности». В итоге топ-менеджер отделался назначенным судом штрафом в размере 200 тыс. рублей.

Фото: pixabay.com

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