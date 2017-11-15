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Глава омского филиала «Сибуправтодора» отстранен от должности по ходатайству следствия

Главная Происшествия
Омск
12:08 15 Ноября 2017
дороги, ремонт, мошенничество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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По ходатайству следствия суд в Омске отстранил от должности подозреваемого в мошенничестве и находящегося под домашним арестом главу регионального филиала «Сибуправтодора» Александра Сахарова.

Как сообщает «Омск Здесь», уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реконструкцию автодороги Сосновка - Поповка Азовского района Омской области, было возбуждено в марте 2017 года. Материалы проверки регионального управления ФСБ показали, что было украдено 2 млн рублей. Хищение вменяется главе омского филиала «Сибуправтодора» Александру Сахарову, который сначала был отправлен в СИЗО, затем меру пресечения сменили на домашний арест.

- С целью исключения возможности фигуранта влиять на управленческие решения организации, следствием направлено ходатайство в суд об отстранении его от занимаемой должности до вынесения приговора по уголовному делу. Суд удовлетворил данное ходатайство, - рассказали в среду в пресс-службе ГУ МВД России по Омской области.

Следствие по делу о мошенничестве продолжается, проводятся мероприятия, направленные на установление причиненного ущерба и других лиц, причастных к преступлению. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» (сокращенное наименование - ФКУ «Сибуправтодор») является представителем Федерального дорожного агентства Министерства транспорта России в Западной Сибири и осуществляет свою деятельность на территории Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Отвечает предприятие за обслуживание федеральных дорог.

Фото: pixabay.com

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