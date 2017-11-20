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В Омске идет новая волна эвакуаций из-за анонимных звонков

Главная Происшествия
Омск
12:16 20 Ноября 2017
терроризм, мвд, эвакуация
Автор: Sibnovosti.ru
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В понедельник в Омске из-за анонимных звонков о, якобы, заложенной взрывчатке началась новая волна эвакуаций – первым стало здание мэрии.

Как пишет «Омск Здесь», утром, 20 ноября, в городе начались уже третьи за эту осень массовые эвакуации. По неподтвержденным данным, причиной всех эвакуаций стали звонки о минировании.  Первой «жертвой» анонимных угроз стала городская администрация, откуда людей вывели около 11:00 по местному времени. В областном управлении МЧС сообщили, что экипажи спасателей выехали еще на несколько объектов. На данный момент известно об эвакуации зданий Арбитражного суда Омской области, БТИ, ОмГТУ, торгового центра «Герцен Plaza», школы № 135, гимназии № 76 и ряда других объектов. В пресс-службе регионального УМВД отметили, что проверки проводятся по каждому поступающему звонку.

Напомним, ранее в Омске произошло две массовые эвакуации. 10-11 сентября поступили звонки о ложном минировании около 50 зданий, среди которых оказались мэрия, торговые центры, кинотеатры, муниципальные рынки, школы. Вторая волна эвакуаций прошла 7 ноября. Ни одного взрывного устройства полицейские не нашли.

Фото: «Омск Здесь»

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