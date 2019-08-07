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Жителям пострадавшего от взрывов боеприпасов Ачинска запретили ходить за грибами и ягодами

Главная Происшествия
Омск
15:26 7 Августа 2019
происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Ачинске и Ачинском районе Красноярского края действует запрет на сбор грибов и ягод в окрестных лесах. Сейчас лесные массивы пострадавшей от взрыва боеприпасов территории обследуют военные саперы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В связи с этим строго запрещен вход в леса в районе деревень Каменка и Малый Улуй, а также поселков Горный, Ключи, Заворки, Мазульский рудник. Местные власти просят население отнестись к запрету с пониманием. Режим ЧС в Ачинске снят, людям разрешено возвращаться в свои дома.

Напомним, что 5 августа на складе хранения артиллерийских боеприпасов воинской части поселка Каменка произошел пожар, в результате которого начались взрывы. Детонация продолжалась более 10 часов. В результате ЧП погиб один человек – пожарный, еще 12 человек пострадали. Из Ачинска и окрестностей было эвакуировали 9,5 тысячи человек, более 6 тысяч выехали самостоятельно.

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