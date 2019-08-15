15 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В омском лесу двое суток ищут пропавшего мальчика

Главная Происшествия
Омск
10:23 15 Августа 2019
скр, ребенок, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Центральный аппарат СКР взял на контроль ход расследования уголовного дела об исчезновении мальчика в Омской области. Такое поручение дал глава комитета Александр Бастрыкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По информации ведомства, трехлетний ребенок пропал в Большереченском районе 13 августа. Его родители приехали в лес собирать ягоду и оставили мальчика одного в салоне автомобиля на 15 минут. Обнаружив его пропажу, взрослые около трех часов искали сына сами и, не найдя, обратились в полицию.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудили следственные органы СКР по Омской области. В поиске, помимо полицейских, участвуют сотрудники Росгвардии, спасатели, волонтеры из общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт». В поисковой операции задействованы авиация и кинологи со служебными собаками.

На странице омской организации «Лизы Алерт» говорится, что мальчик живет в селе Новологиново Большереченского района. Он был одет в желтую кофту, темно-серые брюки, коричневые резиновые сапоги. Носил розовую кепку.

Фото: страница поискового отряда «Лиза Алерт Омск» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Жителям пострадавшего от взрывов боеприпасов Ачинска запретили ходить за грибами и ягодами

Жителям пострадавшего от взрывов боеприпасов Ачинска запретили ходить за грибами и ягодами

7 Августа 2019 г.
В лесах Ачинского района работают саперы
Новости Омска: СК возбудил дело из-за схода вагонов с рельсов в Омской области

СК возбудил дело из-за схода вагонов с рельсов в Омской области

1 Декабря 2018 г.
Жертв и пострадавших нет
Новости Омска: На главного пристава Омской области завели дело о взятке

На главного пристава Омской области завели дело о взятке

28 Ноября 2018 г.
Главе УФССП грозит 12 лет тюрьмы
Новости Омска: В трех ДТП за один день с «маршрутками» в Омске пострадал 21 человек, один погиб

В трех ДТП за один день с «маршрутками» в Омске пострадал 21 человек, один погиб

31 Августа 2018 г.
Личности пострадавших устанавливаются
Новости Омска: Структурам омского ИД «ТРИЭС» вменили особо крупное уклонение от уплаты налогов

Структурам омского ИД «ТРИЭС» вменили особо крупное уклонение от уплаты налогов

15 Августа 2018 г.
Руководство издательского дома обыски не комментирует
Новости Омска: Следователи начали проверку после отравления детей в лагере «Юбилейный» в Омске

Следователи начали проверку после отравления детей в лагере «Юбилейный» в Омске

12 Августа 2018 г.
Сейчас лагерь закрыт
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омская «Сибирь» обогнула Ямал

Омская «Сибирь» обогнула Ямал

13 Августа 2019 г.
Яхта вышла из поселка Харасвэй в Карское море
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356