В омском лесу двое суток ищут пропавшего мальчика

Центральный аппарат СКР взял на контроль ход расследования уголовного дела об исчезновении мальчика в Омской области. Такое поручение дал глава комитета Александр Бастрыкин, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По информации ведомства, трехлетний ребенок пропал в Большереченском районе 13 августа. Его родители приехали в лес собирать ягоду и оставили мальчика одного в салоне автомобиля на 15 минут. Обнаружив его пропажу, взрослые около трех часов искали сына сами и, не найдя, обратились в полицию.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) возбудили следственные органы СКР по Омской области. В поиске, помимо полицейских, участвуют сотрудники Росгвардии, спасатели, волонтеры из общественных организаций «Доброспас» и «Лиза Алерт». В поисковой операции задействованы авиация и кинологи со служебными собаками.

На странице омской организации «Лизы Алерт» говорится, что мальчик живет в селе Новологиново Большереченского района. Он был одет в желтую кофту, темно-серые брюки, коричневые резиновые сапоги. Носил розовую кепку.

Фото: страница поискового отряда «Лиза Алерт Омск» в соцсети «ВКонтакте»