Росгвардия и «Лиза Алерт» нашли заблудившегося в омском лесу ребенка

Масштабная операция по поиску в омском лесу потерявшегося трехлетнего ребенка увенчалась успехом. Колю Бархатова удалось найти спустя примерно двое суток, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Найден в 780 м от штаба поисковой группой, в состав которой входило 4 сотрудника Росгвардии и 3 поисковика «Лиза Алерт»: Бажин, Хугин и старший поисковой группы Таня Фиил. Состояние здоровья ребенка удовлетворительное, ходить может, только что на скорой увезен с родителями в Омск», - появилось сообщение на странице омского поискового отряда организации «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

По данным службы информации «Радио Сибирь», ребенка сильно искусали комары. Когда его нашли, мальчик пил воду из болота и плакал.

Напомним, трехлетний ребенок пропал в Большереченском районе 13 августа. Его родители приехали в лес собирать ягоду и оставили мальчика одного в салоне автомобиля на 15 минут. Обнаружив его пропажу, взрослые около трех часов искали сына сами и, не найдя, обратились в полицию.

Фото: страница омского поискового отряда организации «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте»