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Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

Главная Происшествия
Омск
11:24 23 Августа 2019
срок, перевод, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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Осужденный член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз переведен в омскую колонию. Он был приговорен в 2013 году к 20 годам лишения свободы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

О новом местонахождении Вячеслава Цеповяза стало известно ТАСС.

«Цеповяз поменял «место жительства». Он находится в Омске. В последних исках, которые он подавал два-три месяца назад, был указан адрес корреспонденции – колония Омска», - сказал информагентству адвокат его бывшей супруги Натальи Стришней.

Ранее Вячеслав Цеповяз отбывал наказание в колонии №3, которая расположена в селе Среднебелая Ивановского района Амурской области. В 2018 году были опубликованы фотографии Цеповяза, сидящего в компании за столом с крабами и шашлыками. Тогда в колонии были выявлены нарушения, связанные с послаблением режима.

Напомним, «банда Цапков» орудовала в станице Кущевской Краснодарского края. На ее счету 19 убийств, в том числе убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Сервера Аметова.

Фото: pixabay.com

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