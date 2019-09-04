4 сентября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В омской гимназии штукатурка снова упала на ученицу

Главная Происшествия
Омск
13:44 4 Сентября 2019
школа, обрушение, проверка
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Штукатурка упала на ученика омской гимназии №88. Прокуратура Октябрьского округа приступила к проверке обстоятельств инцидента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Штукатурка с потолка посыпалась утром во время перемены. По данным сайта «Омск Здесь», в результате ученицу 10-го класса доставили в травматологическую больницу №3. Там ей диагностировали ушиб мягких тканей.

По предварительным данным, потолок обрушился сначала на установленный строителями подвесной потолок. Ремонт в гимназии проводился в этом году.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время образовательного процесса», - сообщили в областной прокуратуре.

«Омск Здесь» напоминает, что в этой гимназии на ул. 3-й Транспортной уже происходил подобный инцидент. В 2014 году на 16-летнюю девочку также падал кусок штукатурки. После этого омскую мэрию обязали отремонтировать учебное заведение.

Фото: страница «Ревизорро Омск» в соцсети «ВКонтакте»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

23 Августа 2019 г.
Кубанского бандита перевели из Амурской области
Новости Омска: Росгвардия и «Лиза Алерт» нашли заблудившегося в омском лесу ребенка

Росгвардия и «Лиза Алерт» нашли заблудившегося в омском лесу ребенка

15 Августа 2019 г.
Поиск шел около двух суток
Новости Омска: В омском лесу двое суток ищут пропавшего мальчика

В омском лесу двое суток ищут пропавшего мальчика

15 Августа 2019 г.
Уголовное дело взял на контроль центральный аппарат СКР
Новости Омска: Жителям пострадавшего от взрывов боеприпасов Ачинска запретили ходить за грибами и ягодами

Жителям пострадавшего от взрывов боеприпасов Ачинска запретили ходить за грибами и ягодами

7 Августа 2019 г.
В лесах Ачинского района работают саперы
Новости Омска: СК возбудил дело из-за схода вагонов с рельсов в Омской области

СК возбудил дело из-за схода вагонов с рельсов в Омской области

1 Декабря 2018 г.
Жертв и пострадавших нет
Новости Омска: На главного пристава Омской области завели дело о взятке

На главного пристава Омской области завели дело о взятке

28 Ноября 2018 г.
Главе УФССП грозит 12 лет тюрьмы
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омский НИИ приборостроения показал новую аэродромную радиостанцию

Омский НИИ приборостроения показал новую аэродромную радиостанцию

30 Августа 2019 г.
Комплекс ПАР-10М2 представлен на МАКС-2019
Новости Омска: В рамках фестиваля «Таврида-АРТ» прошло более 800 мероприятий

В рамках фестиваля «Таврида-АРТ» прошло более 800 мероприятий

31 Августа 2019 г.
В пресс-центре «МКР-Медиа» прошла встреча с омичами, ставшими победителями конкурсов грантовой поддержки на фестивале...
Новости Омска: Писательница Нина Дашевская приняла участие в Пекинской международной книжной ярмарке

Писательница Нина Дашевская приняла участие в Пекинской международной книжной ярмарке

3 Сентября 2019 г.
В рамках Пекинской международной книжной ярмарке в Китае состоялась встреча читателей с российской детской писательни...
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356