В омской гимназии штукатурка снова упала на ученицу

Штукатурка упала на ученика омской гимназии №88. Прокуратура Октябрьского округа приступила к проверке обстоятельств инцидента, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Штукатурка с потолка посыпалась утром во время перемены. По данным сайта «Омск Здесь», в результате ученицу 10-го класса доставили в травматологическую больницу №3. Там ей диагностировали ушиб мягких тканей.

По предварительным данным, потолок обрушился сначала на установленный строителями подвесной потолок. Ремонт в гимназии проводился в этом году.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка законности действий органов системы образования по обеспечению безопасности несовершеннолетних во время образовательного процесса», - сообщили в областной прокуратуре.

«Омск Здесь» напоминает, что в этой гимназии на ул. 3-й Транспортной уже происходил подобный инцидент. В 2014 году на 16-летнюю девочку также падал кусок штукатурки. После этого омскую мэрию обязали отремонтировать учебное заведение.

Фото: страница «Ревизорро Омск» в соцсети «ВКонтакте»