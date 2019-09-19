Авария обесточила город в Омской области

В ночь на 19 сентября остался без электроэнергии город Тюкалинск Омской области. Причиной стало повреждение на подстанции «Тюкалинская», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Компании «Россети Сибирь» об аварии стало известно в 04:00. Отключение коснулось не только города, но и части Тюкалинского района. Всего более 3,5 тыс. домов в 14 населенных пунктах, а также социально значимые объекты, котельные и объекты водоснабжения.

Шесть бригад омского филиала «Россети Сибирь» приступили к устранению технологического нарушения.

«В 5:11 потребители Тюкалинского района частично были запитаны по основной сети. Началась работа по переключению оставшихся потребителей города Тюкалинска… В 6:30 от РИСЭ перезапитано большинство социально-значимых объектов Тюкалинска», - говорится в сообщении компании.

По прогнозу «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Омской области ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 24 м/с.

Как сообщали Sibnovosti.ru, 13 сентября из-за аварии на час без электроэнергии остался город Шелехов в Иркутской области с населением более 47 тыс. человек.

Фото: страница «Россети Сибирь» в соцсети Facebook