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Ветер потрепал омские ЛЭП

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Омск
10:09 20 Сентября 2019
ветер, электроэнергия, линия
Автор: Sibnovosti.ru
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Вчерашний прогноз омских синоптиков оправдался. По ряду районов области ударил шквалистый ветер, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сегодня рано утром сильный ветер вызвал технологические нарушения на линиях электропередачи в Большереченском и Тарском районах области. Его порывы ветра достигали 24- 26 м/с. По данным «Россети Сибирь», это привело к перебоям в электроснабжении 19 населенных пунктов.

«В настоящее время в омском филиале «Россети Сибирь» предпринимают все меры для скорейшего восстановления электроснабжения. В работах задействованы 16 аварийно-восстановительных бригад в составе 48 человек и 18 единиц техники. Аварийно-восстановительные работы проводятся в условиях трудно проходимой местности», - сообщили в компании.  

Напомним, ранее без электроэнергии в результате аварии на подстанции «Тюкалинская» оказался город Тюкалинск и ряд населенных пунктов одноименного района. Полностью последствия аварии энергетики устранили вчера вечером.

Фото: сайт компании «Россети Сибирь»

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