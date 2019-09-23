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Под Омском горел дачный поселок

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Омск
09:58 23 Сентября 2019
пожар, мчс, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
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В ночь на 23 сентября удалось потушить пожар в омской деревне Половинка. Он охватил десяток дачных домов, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Сообщение о возгорании в главном управлении МЧС по Омской области получили в минувшее воскресенье в 16:21. Причиной ЧП стало возгорание травы. Затем пламя перекинулось на дачные домики. На место были отправлены крупные силы пожарных – около 30 сотрудников и девять единиц техники.

По данным ведомства, локализовать пожар удалось уже в 19:41, а полностью потушить – перед полуночью. Пострадавших нет.

Деревня Половинка находится в Омском районе региона. По данным «Википедии», постоянного населения в ней нет.

Фото: pixabay.com

 

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