23 сентября
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В омской гостинице попытались украсть телевизор

Главная Происшествия
Омск
16:28 23 Сентября 2019
прокуратура, кража, суд
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Омске из гостиницы пытались украсть телевизор. О предстоящем в связи с этим судебном разбирательстве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным прокуратуры Омской области, обвинение предъявлено 23-летнему местному жителю, который в июле этого года отдыхал в гостинице на ул. 18-й Рабочей с компанией знакомых.

«Он снял телевизор со стены, обернул его в плед, который находился в гостиничном номере, связал несколько простыней, и привязал их к пледу. Далее, открыв окно, он стал спускать телевизор через окно второго этажа на улицу», - описывает события сайт облпрокуратуры.

Кражу не допустила охрана отеля. По данным надзорного ведомства, телевизор стоит 40 тыс. руб.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Его рассмотрит мировой суд.

Фото: pixabay.com

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: Под Омском горел дачный поселок

Под Омском горел дачный поселок

23 Сентября 2019 г.
Обошлось без жертв
Новости Омска: Ветер потрепал омские ЛЭП

Ветер потрепал омские ЛЭП

20 Сентября 2019 г.
В ряде районов области восстанавливают энергоснабжение
Новости Омска: Авария обесточила город в Омской области

Авария обесточила город в Омской области

19 Сентября 2019 г.
Без света остался Тюкалинск
Новости Омска: В омской гимназии штукатурка снова упала на ученицу

В омской гимназии штукатурка снова упала на ученицу

4 Сентября 2019 г.
Девушке диагностировали ушиб мягких тканей
Новости Омска: Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

23 Августа 2019 г.
Кубанского бандита перевели из Амурской области
Новости Омска: Росгвардия и «Лиза Алерт» нашли заблудившегося в омском лесу ребенка

Росгвардия и «Лиза Алерт» нашли заблудившегося в омском лесу ребенка

15 Августа 2019 г.
Поиск шел около двух суток
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Вывеска «Радость» на проспекте Карла Маркса в Омске может исчезнуть

Вывеска «Радость» на проспекте Карла Маркса в Омске может исчезнуть

18 Сентября 2019 г.
Вывеска с 60-летней историей не вписывается в новые городские правила оформления рекламных конструкций.
Новости Омска: Студенты ОмГПУ получат возможность обучаться в Китае

Студенты ОмГПУ получат возможность обучаться в Китае

19 Сентября 2019 г.
Омский государственный педагогический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Маньчжурским институтом Унив...
Новости Омска: Яхта «Сибирь» ждет подмогу и погоду

Яхта «Сибирь» ждет подмогу и погоду

18 Сентября 2019 г.
Сибирские путешественники остановились в Германии
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356