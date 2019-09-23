В омской гостинице попытались украсть телевизор

В Омске из гостиницы пытались украсть телевизор. О предстоящем в связи с этим судебном разбирательстве сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным прокуратуры Омской области, обвинение предъявлено 23-летнему местному жителю, который в июле этого года отдыхал в гостинице на ул. 18-й Рабочей с компанией знакомых.

«Он снял телевизор со стены, обернул его в плед, который находился в гостиничном номере, связал несколько простыней, и привязал их к пледу. Далее, открыв окно, он стал спускать телевизор через окно второго этажа на улицу», - описывает события сайт облпрокуратуры.

Кражу не допустила охрана отеля. По данным надзорного ведомства, телевизор стоит 40 тыс. руб.

Дело было возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Его рассмотрит мировой суд.

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