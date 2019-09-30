В Омске ветерана войны сняли с очереди на жилье

В Омске следственные органы изучают обстоятельства снятия с очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Проверка проводится по информации, размещенной в СМИ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По предварительным данным следственного управления СКР по Омской области, в мэрии Омска посчитали, что ветеран-инвалид намеренно продал квартиру, чем ухудшил свои жилищные условия для получения нового жилья за счет бюджета.

«Действия администрации ветеран обжаловал в суд, решением Центрального районного суда г. Омска иск удовлетворен, на администрацию города возложена обязанность поставить ветерана на учет нуждающихся в жилом помещении. Суд не согласился с доводами ответчика, указав, что продажа квартиры явилась для ветерана мерой вынужденной c учетом его социального положения и состояния здоровья», - говорится в сообщении ведомства.

По итогам проверки следователи дадут правовую оценку должностных лиц городской администрации.