Омским мошенникам в области автострахования вынесли приговор

В Омске завершился процесс по делу мошенников в области автомобильного страхования. Фигурантами дела стали сразу 18 человек, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Процесс шел в Первомайском райсуде. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«В суде установлено, что с июля 2015 года по июль 2016 года указанные лица инсценировали 20 дорожно-транспортных происшествий, затем изготовили фиктивные заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств и, представив необходимые документы в страховую компанию, получили страховые выплаты», - сообщила прокуратура региона.

Злоумышленникам, по данным надзорного органа, удалось похитить у страховых компаний более 4 млн руб.

В результате пять человек получили реальные сроки, самый длинный из которых – пять лет. 13 обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы условно.