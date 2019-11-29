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Омский бизнесмен скончался после драки с партнером

Главная Происшествия
Омск
14:59 29 Ноября 2019
следствие, бизнес, конфликты
Автор: Sibnovosti.ru
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Конфликт двух партнеров по бизнесу в Омске привел к гибели одного из них. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По версии следствия, 22 ноября на ул. Ленина между бизнес-партнерами произошел конфликт. Один из мужчин от полученных ударов упал и ударился затылком об асфальт. Прохожий обнаружил его еще живым, но спустя два дня потерпевший скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

«В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий следователями совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен 47-летний предприниматель, который был задержан при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Омской области.

Следователи отмечают, что подозреваемый не признает вину, утверждая, что потерпевший поскользнулся и упал сам.

Фото: страница следственного управления СКР по Омской области в соцсети Facebook

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