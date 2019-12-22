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На территории бывшего завода в Омске обрушилось здание

Главная Происшествия
Омск
14:49 22 Декабря 2019
происшествия, обрушение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МЧС по региону
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В Кировском административном округе Омска частично обрушилось здание, которое находится на территории бывшего завода. Об этом 22 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

По данным ведомства, здание не эксплуатировалось - во время работ по демонтажу произошло частичное обрушение трех этажей. 

Спасатели производят расчистку места для установки крана для разбора завалов.

«На месте происшествия работают 17 человек личного состава, задействовано три единицы техники», - говорится в сводках чрезвычайного ведомства. 

Информация о пострадавших пока уточняется. Как пишет ТАСС со ссылкой на омский центр медицины катастроф, под завалами может находиться рабочий. 

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