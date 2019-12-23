Тело погибшего извлекли из-под завала в Омске

Один человек погиб в Омске в результате обрушения здания. Причины инцидента еще выясняются, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

ЧП, как писали Sibnovosti.ru, случилось вчера на территории бывшего комбикормового завода в Кировском административном округе. По данным главного управления МЧС по Омской области, там произошло частичное обрушение трех этажей неэксплуатируемого четырехэтажного здания. В ходе разбора завала было обнаружено тело мужчины. По факту его смерти следственные органы СКР по Омской области проводят доследственную проверку.

«В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства случившегося и причины смерти мужчины. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», - говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области