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Маршрутный микроавтобус врезался в «КамАЗ» в Омске

Главная Происшествия
Омск
12:03 28 Декабря 2019
дтп, автобус, госпитализация
Автор: Sibnovosti.ru
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Шесть человек было госпитализировано после ДТП в Омске. Оно произошло в районе Ленинградской площади, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МВД России по Омской области, столкнулись пассажирский микроавтобус «Форд Транзит», двигавшийся по маршруту №225 «Летное училище – СТЦ «Мега»), и «КамАЗ». Всего за медицинской помощью обратилось семь пассажиров.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», - сообщили в областном полицейском главке.

Фото: сайт главного управления МВД России по Омской области

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