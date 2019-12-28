Маршрутный микроавтобус врезался в «КамАЗ» в Омске

Шесть человек было госпитализировано после ДТП в Омске. Оно произошло в районе Ленинградской площади, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным главного управления МВД России по Омской области, столкнулись пассажирский микроавтобус «Форд Транзит», двигавшийся по маршруту №225 «Летное училище – СТЦ «Мега»), и «КамАЗ». Всего за медицинской помощью обратилось семь пассажиров.

«Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки», - сообщили в областном полицейском главке.

Фото: сайт главного управления МВД России по Омской области