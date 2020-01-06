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Жительница Омска погибла после катания на «ватрушке»

Главная Происшествия
Омск
14:21 6 Января 2020
происшествия, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Следователи сообщили о смерти 45-летней жительницы Омска - накануне женщина каталась на «ватрушке» и ударилась о бетонный столб. 

Инцидент произошел 5 января на территории Советского парка культуры и отдыха. Местная жительница каталась на тюбинге по лыжероллерной трассе.

«Во время спуска она ударилась об осветительный бетонный столб и сегодня в больнице скончалась, предположительно, от черепно-мозговой травмы. В настоящее время на месте происшествия работает следователь. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти женщины», - говорится в сообщении СК. 

Отметим, что по результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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