В центре Омска машина скорой помощи столкнулась с иномаркой

Авария с пострадавшими произошла в ночь на 9 января в Омске. Автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой Nissan Tiida.

«Водитель автомобиля Nissan Tiida, мужчина 1995 г.р., двигаясь по ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Масленникова допустил столкновение с автомобилем «Луидор»», - пояснили в ГУ МВД по региону.

В числе пострадавших - водитель «Луидора» и два пассажира. Еще одна женщина, находившаяся в микроавтобусе, погибла на месте.

Как пишет «Интерфакс Сибирь», четверо из пострадавших - врачи скорой помощи, которые везли в больницу женщину, попавшую в аварию на улице Кирова часом ранее.

«Пациентка находилась в коме на ИВЛ и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП», - пояснили в ведомстве.

По данному факту проводится в проверка.

Фото: vk.com/chp55