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В центре Омска машина скорой помощи столкнулась с иномаркой

Главная Происшествия
Омск
11:48 9 Января 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
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Авария с пострадавшими произошла в ночь на 9 января в Омске. Автомобиль скорой помощи столкнулся с иномаркой Nissan Tiida. 

«Водитель автомобиля Nissan Tiida, мужчина 1995 г.р., двигаясь по ул. Ленина, в районе пересечения с ул. Масленникова допустил столкновение с автомобилем «Луидор»», - пояснили в ГУ МВД по региону. 

В числе пострадавших - водитель «Луидора» и два пассажира. Еще одна женщина, находившаяся в микроавтобусе, погибла на месте. 

Как пишет «Интерфакс Сибирь», четверо из пострадавших - врачи скорой помощи, которые везли в больницу женщину, попавшую в аварию на улице Кирова часом ранее.

«Пациентка находилась в коме на ИВЛ и в результате повторной аварии скончалась на месте ДТП», - пояснили в ведомстве. 

По данному факту проводится в проверка. 

Фото: vk.com/chp55

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