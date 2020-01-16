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Маршрутка врезалась в «КамАЗ» на омской трассе

Главная Происшествия
Омск
09:58 16 Января 2020
автомобиль, дтп, маршрутки
Автор: Sibnovosti.ru
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До 15 человек выросло число пострадавших в результате ДТП в Омской области. Оно произошло вчера в Омском районе региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Дорожное происшествие зарегистрировали в середине дня. По данным управления МВД по Омской области, на автодороге Омск –Красноярка столкнулись большегрузный «КамАЗ» и пассажирский микроавтобус «ГАЗель», работающий на маршруте №426 (Советский исполком – микрорайон Береговой). Водитель «КамАЗа» резко затормозил и его прицеп занесло на встречную полосу. В прицеп и врезалась «ГАЗель» с 14 пассажирами.

«Всего обратилось за медицинской помощью 15 человек. Из них девять госпитализированы, в том числе двое детей. Шестеро взрослых отпущены домой на амбулаторное лечение», - уточнили информагентству «Интерфакс-Сибирь» в министерстве здравоохранения Омской области.

Вечером 15 января в регионе произошло еще одно крупное ДТП. На этот раз на трассе Челябинск – Новосибирск. Сначала водитель Skoda Rapid не справилась с управлением и ее автомобиль врезался в Mitsubishi и полицейскую «Ниву». Спустя некоторое время KIA Rio столкнулся с «Нивой», стоявшей на проезжей части после ДТП. В результате ушибы получили двое мужчин, которые помогали участникам происшествия.

«В результате автоаварии пострадали: женщина-водитель Skoda Rapid - находится в медицинском учреждении с тяжелыми травмами, водитель и пассажир «Нивы» - первый госпитализирован, второй - находится на амбулаторном лечении, двое мужчин, оказывавших помощь, - после осмотра медиками отпущены», - подвели итоги ДТП в полицейском областном главке.

Фото: сайт управления МВД по Омской области

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