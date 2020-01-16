Массовая авария с пострадавшими произошла в Омской области

Пять человек пострадали в ДТП на 787 км трассы Челябинск-Новосибирск. Авария произошла вечером 15 января, рассказали в четверг в главке МВД по Омской области.

По предварительным данным, женщина-водитель на автомобиле Skoda выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Mitsubishi.

«Затем автомобиль женщины совершил столкновение со служебным автомобилем «Нива» отдела МВД России по Одесскому району. Спустя 10 минут автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1981 г.р. допустил столкновение с «Нивой», стоявшей на проезжей части после ДТП», - рассказали в ведомстве.

Травмы получили пять человек - женщина-водитель Skoda Rapid, водитель и пассажир «Нивы», а также двое мужчин, оказывавших помощь.

По предварительным данным, признаков опьянения у участников ДТП не выявлено. Проверка продолжается.