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Массовая авария с пострадавшими произошла в Омской области

Главная Происшествия
Омск
13:11 16 Января 2020
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Пять человек пострадали в ДТП на 787 км трассы Челябинск-Новосибирск. Авария произошла вечером 15 января, рассказали в четверг в главке МВД по Омской области. 

По предварительным данным, женщина-водитель на автомобиле Skoda выехала на встречную полосу, где столкнулась с иномаркой Mitsubishi. 

«Затем автомобиль женщины совершил столкновение со служебным автомобилем «Нива» отдела МВД России по Одесскому району. Спустя 10 минут автомобиль Kia Rio под управлением мужчины 1981 г.р. допустил столкновение с «Нивой», стоявшей на проезжей части после ДТП», - рассказали в ведомстве. 

Травмы получили пять человек - женщина-водитель Skoda Rapid, водитель и пассажир «Нивы», а также двое мужчин, оказывавших помощь. 

По предварительным данным, признаков опьянения у участников ДТП не выявлено. Проверка продолжается. 

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