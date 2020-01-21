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Похищение омского бизнесмена оказалось бегством

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Омск
15:37 21 Января 2020
полиция, похищение, дело
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Омская полиция провела проверку информации о похищении владельца сети баров в Омске. С заявлением о его пропаже обратилась супруга предпринимателя в апреле 2019 года, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В результате проверки в управлении МВД по Омской области пришли к выводу о том, что похищение было инсценировано.

«В день «похищения» молодой человек передвигался по городу Омску на автомобиле Hyundai Solaris, взятом в аренду. Изучив его маршрут, сотрудники уголовного розыска обнаружили транспортное средство во дворе жилых домов на ул. Малиновского. Просмотрев записи камер видеонаблюдения, оперативники установили, предприниматель, чтобы запутать следы, пересел в автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета без государственных номеров. При этом физическая сила и другие средства принуждения к нему не применялись», - говорится в сообщении ведомства.

По данным полиции, в настоящее время молодой человек находится в Европе.

«В производстве следователя следственного управления УМВД России по Омской области находится уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является разыскиваемый предприниматель и еще группа неустановленных лиц. Потерпевшими признаны девять человек, им причинен ущерб более 136 млн руб. Расследование уголовного дела продолжается, предприниматель объявлен в розыск», - отметили в управлении.

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