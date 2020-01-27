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Жители омского села скончались от отравления метанолом

Главная Происшествия
Омск
13:43 27 Января 2020
алкоголь, отравление, следствие
Автор: Sibnovosti.ru
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В омском селе Покровка от отравления техническим спиртом погибло пять человек. Об инциденте сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Местный житель продал погибшим 0,5 л технического спирта под видом алкогольной продукции. Покупка стоимость 100 руб., по данным следственного управления СКР по Омской области, стоила жизни четырем мужчинам и одной женщине.

«В больнице с признаками острого отравления метанолом в настоящее время находятся 64-летняя супруга скончавшегося пенсионера, 27-летняя и 38-летняя женщины, а также двое молодых людей», - добавили в ведомстве.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть дух и более лиц). По данным следствия, ранее задержанный уже был судим.

Фото: сайт следственного управления СКР по Омской области

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