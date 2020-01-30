Жители омской Тары остались без газа

Почти 200 домов остались без газа в морозы в омском городе Тара. В городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Подача газа прекратилась вчера вечером. Она коснулась 198 домов в центральной и северной части Тары.

«Жильцам двух домов предоставлены конвекторы для отопления, у жильцов других домов были альтернативные источники. Утром 30 января начались работы по подключению к газу 31 многоквартирного дома на 1285 квартир, в которых газ используется только для приготовления пищи», - приводит «Интерфакс-Сибирь» комментарий правительства региона.

В качестве предварительной причины отключения названо попадание воды в систему газоснабжения.

Тара с населением около 28 тыс. человек расположена на север Омской области. Температура воздуха в регионе сегодня – минус 25 градусов.

В начале февраля прошлого года была отключена от газоснабжения часть жителей Тарского, Тевризского и Знаменского районов Омской области. Тогда потребление газа из-за сильных морозов выросло в 1,5-2 раза, а на Теврзиском газоконденсатном месторождении нет возможности увеличить добычу топлива.

«В связи со сложной технической обстановкой на Тевризском газоконденсатном месторождении напоминаем о необходимости наличия в ваших домах исправного источника альтернативного теплоснабжения и достаточного запаса топлива в случае возможного ограничения поставок природного газа», - обратились 24 января 2020 года к абонентам ОАО «Тевризнефтегаз» власти Тарского района.

Фото: официальный сайт Тарского муниципального района