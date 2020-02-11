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Двухлетние близнецы погибли на пожаре в Омске

Главная Происшествия
Омск
16:26 11 Февраля 2020
пожар, дети, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
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Двое детей-близнецов погибли, предположительно, от отравления угарным газом в Омске. Семья проживала в пятиэтажном доме на ул. 1-й Ленинградской, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Пожар в квартире вспыхнул сегодня днем. Прибывшие на место сотрудники МЧС вынесли из здания двух двухлетних братьев и их 26-летнюю мать. Но дети скончались в автомобиле скорой помощи.

«Женщина с признаками острого отравления продуктами горения в тяжелом состоянии госпитализирована… Отец в момент пожара находился на работе», - говорится в сообщении следственного управления СКР по Омской области.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Этой зимой случаи отравления угарным газом имели место в нескольких сибирских регионах. В ноябре так погибло пять человек в алтайском Бийске. В их числе, двое детей.  

Фото: сайт следственного управления СКР по Алтайскому краю

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