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Вынесен приговор по делу о гибели омских детей из-за взрыва газового баллона

Главная Происшествия
Омск
09:52 18 Февраля 2020
газ, дети, приговор
Автор: Sibnovosti.ru
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Два человека признаны виновными по делу о взрыве газового баллона в Омской области, в результате которого погибло пять детей. Решение вынес Седельниковский районный суд региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Инцидент произошел 22 января 2018 года. Как писали Sibnovosti.ru, в этот день житель рабочего поселка Седельниково заправил газовый баллон на газонаполнительном пункте. Через несколько часов установленный в пристройке к жилому дому баллон взорвался, и пожар унес жизни пяти приемных детей. 23 января 2018 года в Омской области было объявлено днем траура.

Районный суд установил, что владелец газонаполнительного пункта самовольно ввел его в эксплуатацию, не зарегистрировав в установленном порядке и не уведомив Сибирское управление Ростехнадзора. В свою очередь, оператор станции, действуя с грубыми нарушениями законодательства, заправил в условиях отрицательной температуры и передал потерпевшему переполненный газом баллон. Из-за разницы температур объем газа внутри баллона при его использовании увеличился и он разорвался, в результате чего и произошел пожар.

«Следствие в ходе экспертизы установило, что если бы оператор заправки залил в баллон запрошенные восемь литров, то взрыва бы не произошло», - отмечает ТАСС.

Владельцу станции и оператору были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Суд назначил владельцу газозаправочной станции наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года, оператору станции – в виде четырех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима», - сообщил о приговоре сайт прокуратуры Омской области.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области

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