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Депутат омского горсовета подозревается в уходе от уплаты налогов

Главная Происшествия
Омск
08:42 19 Февраля 2020
уголовное, налоги, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Директор омского пивного завода «Сибирский стандарт» стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ), сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По версии следствия, в 2014-2015 годы директор ООО «Сибирский стандарт» отдавала незаконные распоряжения сотрудникам не отражать в бухгалтерской документации и налоговой отчетности весь объем произведенной подакцизной продукции, а реализовывать ее через подконтрольные фирмы.

«В итоге, в представленных в налоговые органы налоговых декларациях, содержащих ложные сведения по акцизам и налогу на добавленную стоимость, не были отражены все сведения о произведенной и реализованной подакцизной продукции, что позволило подозреваемой уклониться от уплаты налогов и акцизов на общую сумму свыше 20 млн руб.», - отмечается в сообщении следственного управления СКР по Омской области.

Фамилия директора в пресс-релизе ведомства не указывается. Но сообщается, что подозреваемая является депутатом омского горсовета. По данным ТАСС, речь идет о Ларисе Горностевой.

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