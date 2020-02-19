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Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Главная Происшествия
Омск
10:52 19 Февраля 2020
омск, чиновники, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
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В Черлакском районе найдено тело экс-министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева.

Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова рассказала «Омск Здесь», что сейчас проводятся экспертизы по установлению точной причины и обстоятельств смерти.

Юрий Ерофеев родился в 1964 году в Омске, в 1987 году окончил Омский медицинский институт.

С 25 июня 2008 года по 8 июня 2012 года он занимал пост министра здравоохранения Омской области.

Фото yandex.ru

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