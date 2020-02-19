Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

В Черлакском районе найдено тело экс-министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева.

Старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ Лариса Болдинова рассказала «Омск Здесь», что сейчас проводятся экспертизы по установлению точной причины и обстоятельств смерти.

Юрий Ерофеев родился в 1964 году в Омске, в 1987 году окончил Омский медицинский институт.

С 25 июня 2008 года по 8 июня 2012 года он занимал пост министра здравоохранения Омской области.



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