Губернатор Омской области попросил федерального министра спасти экипаж яхты «Сибирь»

Губернатор Омской области попросил федерального министра природных ресурсов и экологии спасти экипаж яхты «Сибирь». В настоящий момент она терпит бедствие в проливе Дрейка в Антарктике.

Напомним, кругосветная экспедиция «Сибири» приурочена к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

«Судно и экипаж сейчас находятся в проливе Дрейка. Именно в этой географической точке возникли технические неисправности с двигательной установкой яхты. Устранить их на месте невозможно. Спасением экспедиции может быть только погрузка на научно-исследовательское судно «Академик Трешников», который по плану заходит на станцию Беллинсгаузен в начале марта, и доставка яхты и экипажа через пролив Дрейка в любой порт захода по маршруту судна», - сообщается на официальном портале Омской области.

Как сообщил в ответной телеграмме Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по плану НИС «Академик Фёдоров» должно прибыть к станции Беллинсгаузен на разгрузку 8-10 марта. Дмитрий Кобылкин заверил Губернатора, что будет проработано техническое решение, как можно принять яхту и экипаж омичей на борт судна.

Яхта «Сибирь» стартовала 7 июля 2019 года из Омска в рамках проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет» - дважды победителя конкурса Президентских грантов. На данный момент судно прошло половину пути.