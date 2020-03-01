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Губернатор Омской области попросил федерального министра спасти экипаж яхты «Сибирь»

Главная Происшествия
Омск
13:21 1 Марта 2020
сибирь, путешествие, антарктида
Автор: Sibnovosti.ru
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Губернатор Омской области попросил федерального министра природных ресурсов и экологии спасти экипаж яхты «Сибирь». В настоящий момент она терпит бедствие в проливе Дрейка в Антарктике.

Напомним, кругосветная экспедиция «Сибири» приурочена к 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.

«Судно и экипаж сейчас находятся в проливе Дрейка. Именно в этой географической точке возникли технические неисправности с двигательной установкой яхты. Устранить их на месте невозможно. Спасением экспедиции может быть только погрузка на научно-исследовательское судно «Академик Трешников», который по плану заходит на станцию Беллинсгаузен в начале марта, и доставка яхты и экипажа через пролив Дрейка в любой порт захода по маршруту судна», - сообщается на официальном портале Омской области.

Как сообщил в ответной телеграмме Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации, по плану НИС «Академик Фёдоров» должно прибыть к станции Беллинсгаузен на разгрузку 8-10 марта. Дмитрий Кобылкин заверил Губернатора, что будет проработано техническое решение, как можно принять яхту и экипаж омичей на борт судна.

Яхта «Сибирь» стартовала 7 июля 2019 года из Омска в рамках проекта «Сила России Арктикой и Антарктикой прирастать будет»  - дважды победителя конкурса Президентских грантов. На данный момент судно прошло половину пути.

«Наши земляки сейчас в трудной ситуации. Мы своих не бросаем! При поддержке федерального руководства мы сделаем все возможное, чтобы спасти экипаж «Сибири»», - прокомментировал Александр Бурков.

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