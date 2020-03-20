В результате пожара в Омске погибло два человека

Два человека погибло в результате пожара в многоквартирном доме в Омске. Инцидент произошел вчера вечером, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже дома на пр. Мира, 82/2.

«До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 55 человек. Из-за плотного задымления в подъезде часть жильцов дома не могла покинуть опасную зону. Организовав звенья газодымозащитной службы, сотрудники МЧС в защитных капюшонах вывели в безопасную зону 17 человек», - сообщает сайт главного управления МЧС по Омской области.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», сославшегося на пресс-службу МЧС России, в результате пожара погибло два человека. Пострадало же в общей сложности девять человек. Согласно предварительным заключениям спасателей, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области