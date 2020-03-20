20 марта
Омск
погода +5 °C
71.47
 
€ 81.02
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

В результате пожара в Омске погибло два человека

Главная Происшествия
Омск
09:19 20 Марта 2020
пожар, мчс, погиб
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Два человека погибло в результате пожара в многоквартирном доме в Омске. Инцидент произошел вчера вечером, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже дома на пр. Мира, 82/2.

«До приезда огнеборцев самостоятельно эвакуировались 55 человек. Из-за плотного задымления в подъезде часть жильцов дома не могла покинуть опасную зону. Организовав звенья газодымозащитной службы, сотрудники МЧС в защитных капюшонах вывели в безопасную зону 17 человек», - сообщает сайт главного управления МЧС по Омской области.

По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», сославшегося на пресс-службу МЧС России, в результате пожара погибло два человека. Пострадало же в общей сложности девять человек. Согласно предварительным заключениям спасателей, причиной пожара стала неосторожность при курении.

Фото: сайт главного управления МЧС по Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Омска: В Омске дед прокатил внука в прицепленных к автомобилю санках

В Омске дед прокатил внука в прицепленных к автомобилю санках

11 Марта 2020 г.
Ему грозит штраф в 1 тыс. рублей
Новости Омска: Жительницу Омска приговорили к 11 годам колонии за убийство малолетней дочери

Жительницу Омска приговорили к 11 годам колонии за убийство малолетней дочери

3 Марта 2020 г.
Омичка вину не признает. По ее словам, преступление совершил ее сожитель.
Новости Омска: Губернатор Омской области попросил федерального министра спасти экипаж яхты «Сибирь»

Губернатор Омской области попросил федерального министра спасти экипаж яхты «Сибирь»

1 Марта 2020 г.
Она терпит бедствие в Антарктике
Новости Омска: Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

Экс-министр здравоохранения Омской области найден мертвым

19 Февраля 2020 г.
В Черлакском районе найдено тело экс-министра здравоохранения Омской области Юрия Ерофеева.
Новости Омска: Депутат омского горсовета подозревается в уходе от уплаты налогов

Депутат омского горсовета подозревается в уходе от уплаты налогов

19 Февраля 2020 г.
Возбуждено уголовное дело в отношении директора «Сибирского стандарта»
Новости Омска: Вынесен приговор по делу о гибели омских детей из-за взрыва газового баллона

Вынесен приговор по делу о гибели омских детей из-за взрыва газового баллона

18 Февраля 2020 г.
Виновными признаны владелец и оператор газонаполнительного пункта
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Зданию омского музыкального училища отремонтируют фасад

Зданию омского музыкального училища отремонтируют фасад

17 Марта 2020 г.
Минкультуры Омской области выделило 15 млн рублей
Новости Омска: У проходной «Омсктрансмаша» поставят Т-80БВ

У проходной «Омсктрансмаша» поставят Т-80БВ

18 Марта 2020 г.
Танк передан в собственность Омска
Новости Омска: Для строительства «Арены Омск» заключат концессионное соглашение

Для строительства «Арены Омск» заключат концессионное соглашение

19 Марта 2020 г.
В Омске прошло первое заседание оргкомитета по подготовке к МЧМ-2023
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращаться: a.lipnyagova@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19