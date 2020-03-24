В Омске вор украл портфель у школьника

В феврале этого года 54-летний мужчина украл у играющего на детской площадке ребёнка школьный рюкзак, сообщили сегодня в областной прокуратуре.

В нём оказались два учебника, дневник и мобильный телефон. Сам рюкзак мужчина спрятал за мусорные баки, телефон сдал на запчасти за 100 рублей, а за учебники и дневник выручил в пункте приёма макулатуры 4 рубля.

Спрятанный рюкзак школьник и его друзья нашли сами, телефон был возвращён матери ребёнка работником мастерской. В качестве возмещения ущерба за 2 учебника и дневник фигурант, признавший свою вину в ходе следствия, заплатил 2 тыс рублей, сообщает «Радио Сибирь».

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