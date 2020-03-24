Бывших членов омского правительства отправят в колонию

Несколько бывших омских высокопоставленных чиновников получили реальные и условные сроки лишения свободы по уголовному делу, связанному с реконструкцией здания страхового общества «Саламандра». Процесс завершился в Центральном районном суде Омска, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным сайта суда, бывший вице-премьер правительства Омской области Станислав Гребенщиков получил два с половиной года исправительной колонии общего режима, экс-министр строительства региона Богдан Масан – два года. Кроме того, к условному заключению приговорены бывший замминистра строительства Евгений Скрудзин (два года) и замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова (полтора года).

Как писали Sibnovosti.ru, по версии следствия, в декабре 2015 года они организовали перечисление подрядчику реконструкции из бюджета почти 15 млн руб. Подрядчик же работы не провел, деньги не вернул, а позже был обанкрочен. Обвинение было предъявлено по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Судебный процесс начался летом 2019 года.

Напомним, историческое здание страхового общества «Саламандра» находится на ул. Музейной, 4. После завершения реконструкции осенью 2019 года здесь открылся культурный центр «Эрмитаж-Сибирь».

Фото: сайт Центрального районного суда Омска