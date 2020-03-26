Известный омский бизнесмен признан виновным по делу о хищении у страховой компании

В Омске вынесен приговор известному бизнесмену Станиславу Мацелевичу и трем его сообщникам. Они признаны виновными в хищении 585 млн руб. у «Страховой инвестиционной компании», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Процесс завершился сегодня в Первомайском районном суде. Станислав Мацелевич был признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества), Рафаел Петросян и Станислав Примаков – по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 (пособничество в присвоении или растрате) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств), Александр Ефремов – по п. «б» ч. 4 ст. 174.

«По данным следствия, обвиняемые… в 2013-2016 годы похитили денежные средства ООО «Страховая инвестиционная компания», основным видом деятельности которого являлось страхование гражданской ответственности организаций – застройщиков, путем использования ряда противозаконных схем, включающих списание денежных средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, оплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимого имущества, передачи векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям», - рассказали в следственном управлении СКР по Омской области.

По данным сайта «Омск Здесь», Станислав Мацелевич являлся владельцем этой страховой компании. «Интерфакс-Сибирь» уточняет, что бизнесмен находился под стражей с середины 2017 года.

В результате Станислав Мацелевич получил пять лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тыс. руб. Другие фигуранты этого уголовного дела в общей сложности – 12 лет и восемь месяцев с суммарным штрафом 1,8 млн руб.

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