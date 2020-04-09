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В Омской области устраняют последствия шторма

Главная Происшествия
Омск
09:55 9 Апреля 2020
шторм, чс, дома
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области вчера был введен режим чрезвычайной ситуации. Он призван облегчить ликвидацию последствий шторма, обрушившегося на регион 7-8 апреля, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Главой региона поручено организовать мероприятия по ликвидации последствий опасного метеорологического явления. Для этого привлекаются силы и средства организаций, органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Омской области. Восстанавливается электроснабжение, объекты, пострадавшие от шквалистого ветра, ведется ремонт поврежденных кровель», - рассказали в пресс-службе правительства Омской области.

По данным региональных властей, от ударов ветра, скорость которого порой превышала 30 м/с, пострадало более 200 населенных пунктов. Частично повреждены кровли 69 зданий и сооружений. Обошлось без жертв. Вчера в середине дня компания «Россети Сибирь» сообщила о том, что к тому времени было отключено от энергоснабжения порядка 5 тыс. бытовых потребителей и 20 социальных объектов.

В областном центре к вечеру 8 апреля с городских территорий вывезли 43 упавших дерева и установили 11 поваленных ветром остановок общественного транспорта. Владельцы вывезли девять упавших рекламных щитов.

Фото: портал правительства Омской области

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