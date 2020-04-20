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Дезинфицирующее средство не утекло из Омской области в Казахстан

Главная Происшествия
Омск
14:56 20 Апреля 2020
вирус, автомобиль, таможня
Автор: Sibnovosti.ru
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Сибирские таможенники продолжают выявлять случаи попыток вывоза из России продукции, которая используется для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Очередной произошел в Омской области на границе с Казахстаном, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Попытка вывоза 294,7 л дезинфицирующих средств была пресечена на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Ольховка».

«В задержанном автомобиле были обнаружены 1 890 флаконов с гигиеническим антибактериальным гелем для рук объемом по 30 мл, а также жидкость-санитайзер с антибактериальным и дезинфицирующим эффектом для обработки рук и других поверхностей в количестве 880 флаконов по 250 мл и 36 флаконов по 500 мл», - перечислил сайт Сибирского таможенного управления.

По данным ведомства, омские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Напомним, что дезинфицирующие средства включены в перечень продукции, которую временно запрещено вывозить из РФ. В марте алтайские таможенники пресекли попытку вывезти в Монголию 4,35 тыс. медицинских масок.

Фото: сайт Сибирского таможенного управления

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