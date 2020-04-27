Гонщик в Омске въехал в толпу людей во время заезда

В Омске во время уличных гонок водитель въехал в толпу людей. Видео аварии, которая произошла в Советском округе города 25 апреля, накануне появилось в соцсети. Из записи понятно, что автомобиль сдает задним ходом и врезается в людей – слышны женские крики.

В ГИБДД сообщили, что 22-летний водитель «Мерседеса» сбил двух девушек. По предварительной версии, перед стартом он перепутал скорости на коробке передач.

«Установлено, что данные события проходили вечером 25 апреля в Советском округе города Омска. Водитель иномарки установлен. Им оказался 22-летний житель города Омска. Сотрудникам полиции он пояснил, что действительно участвовал в заезде и, спутав передачи, допустил наезд на двух девушек», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД по Омской области.

Автомобилист самостоятельно доставил пострадавших в травмпункт. Одну из девушек уже допросили дорожные полицейские – она заявила, что ее сбил автомобиль, в котором не было водителя. Из этого следует, что машина начала движение самопроизвольно.

В отношении 22-летнего водителя «Мерседеса» возбуждены административные дела за оставление места ДТП, непредставление преимущества пешеходам, а также нарушение режима самоизоляции.

Видео: Аварийный Омск