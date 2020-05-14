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Бывший гендиректор омского холдинга «Алтаур» стал фигурантом уголовного дела

Главная Происшествия
Омск
08:35 14 Мая 2020
следствие, уголовное, директор
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего гендиректора ООО «Агропромышленный холдинг «Алтаур» Юрия Сутягинского. Оно расследуется по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По данным следственного управления СКР по Омской области, в 2018-2019 годы подозреваемый скрыл от взыскания налоговым органом в счет погашения задолженности по налогам и страховым взносам в общей сложности 34 млн руб. Требования налоговиков составляли 35,9 млн руб.

Органы следствия также напомнили, что в отношении другого бывшего гендиректора «Алтаура» Романа Кузнецова продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по аналогичному преступлению – по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ. В материалах этого дела речь идет о сокрытии от принудительного взыскания 8,5 млн руб. в 2019 году.

По данным ТАСС, ранее «Алтаур» входил в состав группы компаний «Титан», которую основал брат Юрия Сутягинского Михаил.

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