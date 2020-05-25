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Вахтовики попытались нарушить карантин в омском госпитале

Главная Происшествия
Омск
08:39 25 Мая 2020
вирус, министерство, происшествие
Автор: Sibnovosti.ru
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Сотрудников Росгвардии пришлось вызывать в БУЗ Омской области «Госпиталь для ветеранов войн» из-за дебоша размещенных там вахтовиков. Инцидент произошел в конце минувшей недели.

«Рабочие-нефтяники выразили недовольство условиями размещения в больнице и потребовали от руководства госпиталя отпустить их домой», - говорится в сообщении министерства здравоохранения Омской области о причинах конфликта.

По данным представители ведомства, часть вахтовиков предприняла попытку самовольно покинуть госпиталь. При этом они вели себя «неподобающим образом».

В госпитале на карантине находятся вахтовые рабочие с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). По данным информагентства «Интерфакс-Сибирь», к концу прошлой недели здесь содержалось 37 вахтовиков. Их разместили там около десяти дней назад с легкими признаками ОРВИ, но сейчас они уже здоровы.

Комментируя инцидент, глава минздрава Ирина Солдатова отметила, что будет проведена дополнительная проверка условий размещения в госпитале. При этом она подчеркнула, что пациенты должны соблюдать правила распорядка и карантинных мероприятий.

Как писали Sibnovosti.ru, в мае напали на медиков в обсерваторе, расположенном в поселке Сотниково в пригороде Улан-Удэ.

Фото: сайт БУЗ Омской области «Госпиталь для ветеранов войн»

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