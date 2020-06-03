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Худрук омского театра стал фигурантом уголовного дела

Главная Происшествия
Омск
08:01 3 Июня 2020
мвд, театр, уголовное
Автор: Sibnovosti.ru
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Художественный руководитель одного из омских театров подозревается в присвоении и растрате. О расследовании уголовного дела сообщила пресс-служба управления МВД России по Омской области.

По данным полиции, дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). 

«В ходе предварительного следствия установлено, что с 2016 по 2018 годы подозреваемый заключал фиктивные договоры на оказание услуг художника по свету при постановке спектаклей. В общей сложности он перевел подставному лицу свыше 1,3 млн руб., чем причинил театру ущерб в особо крупном размере», - пояснили в региональном главке МВД.

Название театра и фамилия подозреваемого в сообщении не указываются. Сообщается лишь, что сотрудники полиции произвели обыски и изъяли документы по месту его жительства и работы.   

Фото: pixabay.com

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